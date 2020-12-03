شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿وزير التنمية المحلية: «صوتك مسموع» نجحت بإرشادنا لمواجهة تراكم المخلفات بالطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتنسيق المستمر مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد بالمحافظات.

وأضاف شعراوي، خلال احتفالية وزارة البيئة بنجاح المنظومة في مواجهة نوبات تلوث الهواء، اليوم الخميس، أنه تم تكليف محافظي القاهرة الكبرى والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والتوصيات والتي ساهمت في نجاح جهود الدولة لمواجهة السحابة السوداء خلال الموسم الحالي.

وتابع أنه من بين الإجراءات التي تم تنفيذها بالمحافظات قيام الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بمنع عملية حرق قش الأرز والحرق المكشوف بكافة أنواعه لتعظيم القيمة المضافة للمزارعين الأمر الذي عزز جهود فرق العمل.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية بالتعاون مع إدارات شؤون البيئة بالمحافظات للمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة بنطاق كل وحدة محلية، مضيفاً أنه تم إيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة ( مكامير الفحم الغير مطورة – مسابك – فواخير ) ومتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحاً وتحرير المحاضر للمخالفين ونتيجة لهذه المجهودات المكثفة تراجع عدد المخالفات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة .

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه تم السيطرة على المقالب العمومية والموسمية والعمل على اغلاقها بالكامل وإيقاف أي حرق مكشوف للمخلفات مما ساهم في رفع كميات من المخلفات في المحافظات المصرية يقدر بحوالي 6 مليون طن مخلفات وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على جودة الهواء في المحافظات والتي كانت تؤرق المواطن من قبل.

وقال شعراوي أن مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة تلقت شكاوي واستفسارات المواطنين والانتقال الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحماية المدنية والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة وكذا التنسيق والمتابعة الدورية مع فرق عمل وزارتي الري والنقل لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف، لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية.

وشدد شعراوي على أن هناك تنسيق بين الوزارات فيما يخص شكاوي المواطنين في هذا الملف المهم لتحقيق الرضا التام المواطنين سواء المزارعين أو الذين يتأثروا من نتائج السحابة السوداء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة والتفتيش على مركبات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وكذا المحافظات بالمراجعة مع أجهزة الرصد البيئي على مدار أيام النوبات الأمر الذي أدى إلى النجاح في الوصول إلى معدلات إصحاح بيئي أفضل من الأعوام السابقة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون بين عدد كبير من الوزارات وذلك في إطار اجتماع اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات المعنية (التنمية المحلية- البيئة- الزراعة – الموارد المائية والرى- الداخلية – الصناعة والتجارة – النقل- الكهرباء والطاقة – الاسكان- الإعلام- الصحة ) والتي تضمنت إعداد الخطة التفصيلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) خلال الفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتي ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

وقال اللواء محمود شعراوي أن هناك 6 محاور رئيسة تم اعتمادها من مجلس الوزراء في هذا الملف متمثلة في منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، مع برامج التوعية والتدريب، والإعلام، والمتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية

وأكد شعراوي على التعاون المثمر بين وزارات الدولة المصرية على أرض المحافظات وصولاً إلى تحسين جودة الحياه للمواطن المصري وتعظيم عوائد التنمية بما يعود بالنفع والرخاء على الجيل الحالي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.

وزير التنمية المحلية: تلقينا شكاوي من المواطنين عبر مبادرة «صوتك مسموع» لمواجهة نوبات تلوث الهواء