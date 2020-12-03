شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين الكوم: إزالة 148 متر تعديات على الأرض الزراعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، قيام حملة إزالة بقرى المصيلحة وبخاتي بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 100 متر، وبإزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساعدة 48 مترًا ببخاتي.
وقالت عقيلة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، مشيرة إلى ضرورة تكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات.
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