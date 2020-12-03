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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات.
تفقد المحافظ، أعمال تطوير الممشى بأندية الشرطة والمعلمين والزراعيين، موجها رئيس مدينة بنها بألايقل عرض الممشى عن 10 أمتار، وأن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة.
وأكد «الهجان»، على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.
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