شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يضبط سورًا مخالفًا لشونة مواد بناء في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الخميس، سورًا مخالفًا بمدخل مدينة بنها، بأحد الشون المخصصة للحديد والأسمنت، وذلك خلال جولته لتفقد عدد من المشروعات بالمدينة.

وكلّف المحافظ بمصادرة معدات البناء، وتحرر محضر بالمخالفة لإحالته للنيابة العسكرية، موجهًا بمراجعة تراخيص وطلبات التصالح الخاصة بالشونة، وعند ثبوت المخالفة يتم الإزالة فورًا.

جدير بالذكر أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم على مدار الساعة بناء على توجيهات المحافظ بمتابعة أي مخالفات بناء، حيث يتم رصدها وعلى الفور يقوم الموظف المختص بالوحدة بالنزول للموقع الذي تم رصده، ويتم عمل الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن الأحياء.