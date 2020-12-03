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شكرا لقرائتكم خبر عن «سباق للدراجات» في الوادي الجديد الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
((الكل مدعو لسباق الدراجات)).. بهذه الكلمات أكد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة في الوادى الجديد أن كافة الفئات العمرية بالمحافظة يمكنها المشاركة في سباق الدراجات الهوائية والمشى الذي يتم تنظيمه الأربعاء القادم.
وأوضح أن السباق يأتى في اطار خطة وزارة الشباب والرياضة لصقل طاقات الشباب ودعمهم لتحسين أدائهم، نظرا لأهمية الرياضة في حياة الفرد وتكوين الشخصية الإيجابية مطالبًا بتكثيف الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم الرياضية وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية ،مشيرا إلى أن السباق ينطلق في التاسعة صباحا يوم الأربعاء المقبل من أمام هيئة الرقابة الإدارية بمدينة الخارجة، وحتى مركز شباب الزهور، وأنه سيتم توزيع جوائز مادية وعينية للمشاركين.
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