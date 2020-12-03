شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 48 مكرر (ب)، قانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ونصت المادة الأولى، على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.

وقانون رقم 209 لسنة 2020، بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.