شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يكلف بسرعة إنهاء طريق طابا وإنشاء موقف حضاري لـ6 قرى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف طريق طابا ببنها، الذي يبلغ طوله 3500 متر، باعتماد مالي 30 مليون جنيه، في الموعد المحدد.

ووجه المحافظ، الخميس، خلال تفقده أعمال التطوير والرصف، بعمل موقف حضاري لقرى (سندنهور- فرسيس- مجول- والشموت- وكفر الشموت وبلتان)، منعا لتواجد المواقف العشوائية، مؤكدا ضرورة عمل بالوعات صرف الأمطار.

وتابع أعمال الصرف الصحي حتى امتداد محطة الوقود بقرية ميت عاصم، مشددا على رفع تراكمات القمامة بجوار سور السكة الحديد. كما تتضمن الأعمال رفع كفاءة جميع الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفساً حضارياً لأبناء المدينة.