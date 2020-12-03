شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعي» أسوان يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى أبو سمبل الدولي لتبادل الخبرات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع مستشفى جامعي أسوان بروتوكول تعاون مع مستشفى أبوسمبل الدولي بمدينة أبوسمبل السياحية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبوالفتوح، مدير مستشفى أبوسمبل، والدكتور عصام أبوالمجد، مدير مستشفى الجراحة بالمستشفيات الجامعية، لتبادل الخبرات في مجال الرعاية الطبية والصحية.

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، إننا نعمل على تبادل الخبرات العلمية والطبية بين المستشفيات الكبرى لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بأسوان، حيث تساهم البروتوكولات في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من خلال الاستفادة من خبرات المستشفيات الكبرى لصالح المرضى.