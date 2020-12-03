شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم 32 عقد عمل و15 كرسى متحرك لذوى القدرات الخاصة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، معرض منتجات ذوى القدرات الخاصة الذى تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان، تحت عنوان "قادرين نعملها"، وضم 15 عارضا، وسلم كل عارض دعم مالى بقيمة 500 جنيه، وذلك بحضور محافظ الإقليم، اللواء أشرف عطية، ومحمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأشاد الوزير، بجودة منتجات ذوي القدرات ودقة تصنيعها وانخفاض أسعارها بأكثر من 50% مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق، مشيرا إلى اهتمام الوزارة لهذه الفئة واستغلال إمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل.

كما قام الوزير، بافتتاح الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، حيث سلم 32 عقد عمل لذوى الهمم.

وسلم الوزير، يرافقه المحافظ 10 كرسى متحرك، فضلا عن 3 كرسي متحرك لمستشفيات العزل، بالإضافة إلي كرسيين لطفل وسماعة طبية .

كما شهدت الاحتفالية تسليم 50 بطانية، كرتونة مواد غذائية لذوى القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات، مساهمة ودعم من مؤسسات المجتمع المدني بأسوان.

وأكد الوزير، أن الوزارة أطلقت في عام 2018 مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقال وزير القوى العاملة: إن تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مؤكدا استمرار الوزارة في تفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم واعدا بإطلاقها في يناير المقبل بأسوان.

وشدد الوزير على الإخلاص في العمل، والعمل بروح إيجابية من أجل خدمة المواطن المصرى، وإنجاز المهام، موجها الشكر والتقدير لكل الشركات التي قامت بالمساعدة في تقديم عقود عمل لذوي القدرات معربا عن أمله في الاستمرار بهذا الجهد لكي تتخلص من عبء البطالة.



































