شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث مع رئيس أكاديمية البحث العلمى تشجيع الباحثين بمسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودارت المناقشة خلال اللقاء حول تشجيع الباحثين والمخترعين من الشباب المصري بوسائل عديدة كالمسابقات والمقابلات التليفزيونية مع رجال الأعمال والتي تساهم في دفع العمل البحثي وتقديم الاختراعات التي تفيد الحياة الإنسانية.

وخلال اللقاء كرم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، البابا تواضروس الثاني بإهداءه درع الأكاديمية.

وفى شهر أكتوبر الماضى، استقبل البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالقاهرة اليومعددًا من شباب المخترعين إلى جانب بعض رجال الأعمال من خلال برنامج "شباب حكاية" الذي تذيعه قناة CTV. القبطية، وأجرى البرنامج حوارًا مع قداسة البابا وضيوفه، حيث أبدى رجال الأعمال استعدادهم لتبني اختراعات الشباب وتنفيذها.