حصاد الوزارات.. الحكومة تعلن إنشاء 14 جامعة أهلية جديدة.. والبدء فى تنفيذ 8 كمرحلة عاجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. الحكومة تعلن إنشاء 14 جامعة أهلية جديدة.. والبدء فى تنفيذ 8 كمرحلة عاجلة مدبولى: تكليفات من الرئيس بتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر لتحسين جودة الحياة للمصريين رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية الرئيس السيسى يصدر قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بعد موافقة "النواب" الأرصاد تكشف مصير مباراة نهائى الكأس ببرج العرب.. فيديو نيفين القباج: المبادرات الرئاسية نجحت فى استيعاب تأثير كورونا على المواطن الصحة تعلن فحص 21.5 مليون مواطن بمبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة وزير الرى: خلال 6 شهور يستطيع الفلاح رى أرضه وهو فى منزله بالموبايل رئيس الوزراء: زيادة الأجور لـ334 مليار جنيه وتراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما قرار جمهورى بتخصيص قطع أراض بمنخفض توشكى لإقامة عدد من المشروعات الإسكان تقرر مد فترة شراء كراسات شروط وحدات متوسطى الدخل لمدة أسبوعين التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 حتى 2000 جنيه

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