شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطور مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم وزارة التضامن الاجتماعى حاليا، بالعمل على تطوير مؤسسات رعاية الأطفال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تطوير البنية التحتية لهذه المؤسسات من أجل توفير كافة الخدمات للأطفال بهذه المؤسسات وبجودة عالية

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن رئيس الجمهورية يولى أهمية كبيرة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء من ناحية البنية التحتية والتطوير المؤسسى وتحسين نظم المراقبة والمتابعة وتدريب الموارد البشرية، كما وجه الرئيس، بشدة بالاهتمام الشامل بالأطفال تربويًا ونفسيًا وصحيًا وتعليميًا ليمكنهم من تعزيز قدراتهم ودمجهم ومشاركتهم فى الحياة العامة، لافتة إلى وجود رؤية متكاملة لتطوير مؤسسات الرعاية من حيث تغيير مجالس الإدارات وتغيير الجمعيات المشرفة على المؤسسات من أجل تحسين البيئة ومناخ الإقامة دداخل هذه الدور.

وأضافت أن تطوير مؤسسات الرعاية يتضمن توفير كافة الخدمات للأطفال من حيث ملعب خماسى ومسرح وغرف للمذاكرة ومعامل كمبيوتر وعيادات طبية ومطاعم لتوفير بيئة ملائمة بجانب أيضا تدريب الأخصائيين وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع هؤلاء الأطفال، كما سيتم إعادة إسناد مؤسسات الرعاية لجمعيات قادرة على الإدارة.