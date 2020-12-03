شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينسق مع وفد كنسى سويسرى الاحتفال العالمى لقيامة المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، الوفد الكنسى السويسرى الذى يقوم بالإعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2023، الذى يوافق مرور ألفى سنة على قيامة السيد المسيح، حيث سيقام احتفال عالمى تشترك فيه جميع كنائس العالم.

وتحتفل الكنائس الشرقية بعيد القيامة فى 4 إبريل المقبل بينها الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية فى مصر، أما الكنائس الغربية فتحتفل فى الأول من إبريل، ويعود اختلاف مواعيد الاحتفال بعيد القيامة بين الشرق والغرب إلى اختلاف التقويم المتبع فى كل كنيسة وهى قضية تعود للقرن الرابع الميلادى، ودفعت الباباوين تواضروس الثانى بابا الإسكندرية والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان للسعى تجاه توحيد مواعيد الاحتفال بالعيدين وهى المساعى التى عرفت طريقها منذ ثلاث سنوات ولم تصل إلى شئ حتى اليوم.

واختلاف مواعيد الاحتفال إلى القرن الرابع الميلادي، يعود للقرون الأولى للمسيحية،حين اتفق المسيحيون أن يعيّدوا للفصح المجيد أو عيد القيامة بعد اكتمال القمر والاعتدال الربيعى الذى هو اليوم الذي يكون فيه طول النهار مساوى لطول اليل تماماً، الإنجيل يؤكد أن قيامة المسيح كانت قريبة من عيد الفصح اليهودى، وتم الاحتفال بالفصح اليهودى فى اليوم الأول لاكتمال القمر بعد الاعتدال الربيعى، وبالتالي كان عيداً متحركاً أي غير ثابت.