شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد تهنئ الإمارات باليوم الوطنى الـ 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، وكتبت هالة السعيد، عبر حسابها بموقع تويتر: "أتقدم بالتهنئة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد تحت شعار "روح الاتحاد"، ودائما نتمني أن تكون الامارات قوية متحدة و متقدمة".

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتفلت باليوم الوطني الـ 49، أمس وعلى الرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة " كوفيد - 19" حول العالم خلال العام 2020، إلا أن الإمارات نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى.

وتزينت مجموعة من أشهر المبانى والصروح المعمارية فى مختلف أنحاء دولة الإمارات بأضواء وصور وشعارات مستوحاة من احتفال "غرس الاتحاد" احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات بالإضافة إلى العروض ضوئية مبهرة على واجهات مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في دولة الإمارات، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.