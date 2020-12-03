شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ، اليوم الخميس، مشروع المشاية الكهربائية التي تربط بين مبني الركاب رقم 2 الجديد والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى، وعدد من محررى شئون الطيران.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة بمبنى الركاب 2 وتحسين مستوى خدمة انتظار السيارات لرواد المبنى وكذا تنظيم وتسهيل حركة المترددين على مبنى الركاب، فضلا عن الاستغلال الأمثل للجراج المتعدد الطوابق.

واستمع وزير الطيران إلي شرح تفصيلي عن مراحل انشاء وتنفيذ المشروع وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام والطرق المحيطة حيث يشمل المشروع مشاية كهربائية مغطاة بطول 310 متر و كوبري بطول 60 متر و عرض 7,50 متر من خلال منطقتين تجميع (الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب 2) ، بالإضافة الى عدد 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية بالإضافة إلى منطقة إنتظار (HUB) بمساحة 1200 متر مربع تشمل مساحات تجارية ودورات مياه ، كما تم إعادة تنسيق المنطقة بين صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب 2 لتشمل أماكن انتظار للاتوبيسات السياحية وكافتريات، وغرف إدارية للشرطة والمراقبة وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 35% حتي الآن وسيتم الانتهاء منه فى اواخر شهر يونيو 2021.

وأكد وزير الطيران ، أن ما يتم من أعمال تطوير وتحديث بمطارات الجمهورية وخاصة مطار القاهرة الدولى تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لضيوف مصر تتوافق مع المعايير العالمية بما يساهم في توفير كافة سبل الراحة والأمان للركاب والمسافرين.

وأضاف وزير الطيران ، أن هذه المشروعات تأتى ضمن جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الطيران المدنى باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية التى تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطني.