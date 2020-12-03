شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرصاد الجوية: إدخال 30 محطة رصد جوى جديدة و3 رادارات للتنبؤ بالطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء هشام طاحون، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة تشهد أعمال تطويرات كبيرة على مستوى كافة محطات الرصد على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 91 محطة.

وأوضح هشام طاحون، فى تصريحات صحفية، على هامش الجولة التفقدية لوزير الطيران المدنى لمحطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان، أن الدولة دعمت هيئة الأرصاد الجوية بمبلغ مليون 183 جنيه لإعادة تطوير وتأهيل محطات الرصد الجوى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شراء عدد كبير من محطات الرصد الأتوماتيكية، التى تسمح برصد الغلاف الجوى وطبقات الهواء المختلفة، ما يجعل التنبؤ دقيقا.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه نحو 72 محطة على مستوى الجمهورية تعمل بنظام أوتوماتيكى و19 الآخرين ما زلوا يعملون بالنظام الزئبقى، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال 30 محطة رصد جوى جديدة إلى المحطات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3 رادارات طقس لقياس كميات الأمطار وأماكن تواجده.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، أن مشروع الحاسب الآلى العملاق الذى تعاقدت عليه الهيئة قبل أكثر من عامين، منتظر أن يدخل الخدمة خلال أربعة أشهر، وسيكون إضافة كبيرة لأعمال للهيئة طفرة فى التنبؤات، حيث أنه يسمح بتخزين البيانات المفيدة فى إعداد الدراسات المناخية بشكل سريع.