شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تقصر الحضور بالكنائس على نسبة 25% فقط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكترونى، لبحث مستجدات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وبحسب بيان للكنيسة الإنجيلية، اليوم الخميس، أقر المجلس استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة لكل الاجتماعات والمناسبات، والتشديد والتدقيق فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

وتابعت الكنيسة، وما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات)، وما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أى تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح، إضافة إلى تعليق جميع الزيارات الرعوية، على أن يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت 19 ديسمبر لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع والاطلاع على كافة التقارير.