شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تنهى استعدادات التصويت فى الجولة الختامية لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، كافة الإجرءات الخاصة بعملية التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات النواب ، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين .

وقال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لعملية التصويت في الداخل وذلك بطباعة بطاقات الاقتراع وتجهيز المقار الانتخابية والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان الفرعية أثناء الاقتراع.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، فى تصريحات صحفية ، أن إجراءات أول أيام التصويت في الداخل تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا.

أوضح رئيس الوطنية للانتخابات ، عقب انتهاء التصويت في اليوم الأول يقوم رئيس كل لجنة بغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

وشدد رئيس الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل الموجة الثانية من هذا الوباء حيث كلفت الهيئة الجهات المعنية تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت خلال يومي الاقتراع والزم جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع حتى يتمكنوا من المشاركة والتصويت في الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسق لطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.

وذكر المستشار لاشين إبراهيم أن فترة الطعون الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا انتهت في 27 نوفمبر الماضي والتي لم تتضمن أي أحكام بشأن عودة أي من المرشحين الخاسرين في السباق الانتخابي، كما حدث في الجولة الأولى من المرحلة الأولى والتي تضمن إدراج 3 مرشحين بدلا من 3 آخرين، مشيرا إلى أن أغلب الطعون بالمرحلة الثانية تم رفضها وأحيل بعضها إلى محكمة النقض نظرا لاستقرار المركز القانوني للمرشح المطعون ضده وتحول صفته من مرشح لنائب في البرلمان.

وخصصت الوطنية للانتخابات خط ساخن رقم 19826 لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية تجرى فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.