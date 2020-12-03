شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح المسرح المدرسي ويشيد بالمواهب والأعمال الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، المسرح المدرسي، التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتفقد المحافظ المسرح، وما يضمه من حجرات للعرض، ومكتبة وحجرات للعاملين به، وحجرات خاصة بالعروض المسرحية، وخشبة المسرح.

وتابع المحافظ العروض المسرحية لمدارس فوه التعليمية، مدرسة سنديون الرسمية للغات، ومدرسة الجمهورية الابتدائية، ومدرسة الشهيد احمد نصرالله، ومدرسة حماد الاعدادية بنين، ومدرسة فوة الاعدادية بنات، ومدرسة الشهيد كريم أبوزامل الثانوية بنات، ومدرسة وحدة قبريط الابتدائية.

وتابع المحافظ ونائبه، أداء زهرات رياض الأطفال والموهوبين وعروض الجمباز والكاراتيه والتابلوهات الفنية في والإلقاء الشعري بالطفل المتطور، مشيداً بالمعلمات وأولياء الأمور لتشجيهم لأبنائهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، كما تفقد الأعمال الفنية على سور المدرسة الفندقية من الخارج، والمسرح المدرسي، موجهاً الشكر لفريق العمل من إدارة فوه ووعد بتكريمهم.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالعروض المسرحية التي تناولت القضايا المتعددة سواء الموضوعات التاريخية، أو الأحداث التي نمر بها، وعودة مسرح العرائس، والتعبير عن خطورة الإنترنت على الأطفال ،وفيروس كورونا المستجد، والمواهب المتعددة في الغناء والإنشاد، والالقاء.

محافظ كفرالشيخ يفتتح المسرح المدرسي

رسومات جداريه للتلاميذ بفوه