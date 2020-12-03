شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة يطلق أول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومي للمرأة ترجمة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إلى اللغة الإنجليزية تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق اليوم الخميس 3 ديسمبر.

وأكدت عضوة المجلس النائبة الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة إن قومي المرأة احتفاله باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إطلاقها اول ترجمة لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة إلى الانجليزية يؤكد على دوره الهام في دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مصر وضرب نموذجا رائدا الكيانات الرسمية المصرية في دمج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في هيكل عمل المجلس بما يدعم قضاياهن ويمكنهن من نيل حقوقهن.

وأوضحت أن المجلس كان رائدا بتعيين السيد الرئيس عضوة من أعضائه لسيدة ذات إعاقة وسار المجلس على هذا النهج ليستحدث لجنة من لجانه للدفاع عن قضايا هذه الشريحة وهي لجنة المرأة ذات الإعاقة كما يستكمل دوره في دمج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في هياكل عمل المجلس بالمحافظات بتخصيص مقعد في كل فرع من فروع المجلس بالمحافظات المختلفة لفتاة أو سيدة ذات إعاقة وليثمر كل هذا الجهد نتائج جيدة جدا في العمل على نيل المرأة ذات الإعاقة المزيد من حقوقها في المجالات المختلفة.