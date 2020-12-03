شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على سبورتنج السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق سبورتنج السكندري، أحد أندية مجموعة الاسكندرية وبحري بالدوري الممتاز ب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب ضمن استعدادات المصري لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

دفع الكابتن علي ماهر خلال المباراة بتشكيل ثابت خاض المباراة بأكملها ، فيما سيدفع خلال المباراة الثانية التي سيخوضها الفريق على الملعب ذاته بعد قليل أمام فريق العامرية السكندري بتشكيل مغاير تمامًا للاطمئنان على غالبية لاعبيه قبل انطلاق بطولة الدوري.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله نجمه وهدافه أحمد جمعة في الدقيقة الأربعين بعد عرضية جميلة من المتألق عمر كمال عبد الواحد ، فيما أضاف كريم العراقي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني من مجهود فردي ، واختتم عمر كمال عبد الواحد أهداف المصري في الدقيقة الخامسة والعشرين بهدف جميل من جملة تكتيكية جميلة اختتمها محمد عنتر بعرضية ولا أروع ليتركها أحمد جمعة للمنطلق من الخلف عمر كمال عبد الواحد الذي يضعها بكل براعة أرضية جميلة محرزًا الهدف الثالث للمصري ، فيما أحرز فريق سبورتنج هدفه الوحيد في الدقيقة الخامسة والثلاثين من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك المصري ويمر الوقت المتبقي من المباراة دون جديد لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة : أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو موسى ، معاذ أنور ، أحمد شديد قناوي لخط الظهر ، فريد شوقي ، حجاج عويس كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي عمر كمال عبد الواحد ، مصطفى سلطان ، محمد عنتر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد جمعة.