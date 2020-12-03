شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية «أنهار الخير» لتنمية المجتمع بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أحتفالية اليوم العالمي للمعاق والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، والذي تقرر تخصيصه للأطفال ذوي الأحتياجات الخاصة، وذلك بمركز شباب السلام الرياضي بإسنا.

حضر الأحتفالية النائبة زينب السلايمي، والنائب باهي أمين عضوا مجلس النواب، وسعاد الشاذلي مديرة جمعية أنهار الخير بإسنا، وعدداً من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، والجمعيات الخيرية، وبمشاركة مدرسة التربية الفكرية، وعدد من أبناء مدينة إسنا.

وقالت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن ذوى الاحتياجات الخاصة، إن الإحتفالية أقيمت بالتعاون مع جمعية أنهار الخير لتنمية المجتمع بإسنا، بحضور عدد من الأطفال، من ذوي الإحتياجات الخاصة وتضمن برنامج الحفل، إقامة مسرح عرائس وورشة فنون تشكيلية وفقرات ترفيهية وتوزيع الهدايا التذكارية للأطفال.

وأشارت إلى ان الجميع يسعى لإستثمار كل فكر وابتكار وإبداع وإنتاج للعمل، والعمل على دمج اصحاب الهمم في المجتمع والحصول على حقوقهم مثل كافة فئات المجتمع، وعليهم واجبات يحرصون على أدائها وهو ما سيساهم في تنمية وطننا الغالي مصر والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات«.

يشار إلى أن اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، ويهدف لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وهذا اليوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعى بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعلن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوى الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة.