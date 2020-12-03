شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 7 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، الخميس، 7 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه جرى تسجيل 7 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد ولم يتم تسجيل أي حالات ايجابية أو وفيات بالفيروس، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 161 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 760 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 45 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد وكيل الوزارة، علي وجود عدد 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و73 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.

من جانبه حذر الدكتور محمد صلاح البلك، الاستشاري بمستشفى العريش العام من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بسبب عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والبعد عن التجمعات والأخذ بمعايير الوقاية واتباع الإرشادات لعدم انتشار الفيروس.