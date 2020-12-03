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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر بتخفيضات كبيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، ومحمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، الخميس، معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب .
يقام المعرض بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى13 ديسمبر الجارى.
وأكد «صديق«أن الجامعة قامت بالتواصل مع دور النشر؛ لتقديم خصومات على جميع الكتب العلمية؛ لخدمة للطلاب، والمترددين على المعرض من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، إضافة إلى الخصومات الكبيرة التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ دعمًا وتشجيعًا للمترددين على المعرض من أبناء الجامعة.
وأبدى نائب رئيس الجامعة إعجابه بتنوع الكتب المعروضة، والتي تضم عديدًا من أُمَّاتِ الكتاب والمعارف والرؤى والدروس الوطنية والحياتية، كما حث الطالبات على اقتناء الكتب؛ لأنها أداة مهمة للتوعية وتغذية العقل، وفهم التاريخ، وحفظ الثقافة.
جدير بالذكر أن هذا المعرض يأتي بعد أيام قليلة من اختتام فعاليات معرض الكتاب السنوي الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتنسيق مع الجامعة، وبدأ من يوم الأربعاء 11 /11 /2020م، واستمر لمدة 15 يومًا بمقر المكتبة المركزية بجامعة الأزهر .
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