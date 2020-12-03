شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 9 مساجد بتكلفة 24 مليون و510 ألف جنيه بكفر الشيخ غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، لافتتاح 9 مساجد بقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، تابعة لوزارة الأوقاف بالجهود الذاتية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح 9 مساجد بقرى محافظة كفر الشيخ ،بتكلفة إجمالية 24 مليون و510 ألف جنيه ،وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكداً أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية، تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية بـ4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، بالإضافة للمساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها، مشيراً إلى أن الدكتور مختار جمعة ،وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، مشيراً إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ في دائرة إدارته.

وأضاف يونس أنه سيتم افتتاح، مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد ،والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول ،ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القليني بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبدالعال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم ،ومسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ.