64 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم.. والوفيات تتخطى 1.5 مليونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” من خلال تتبع "وورلد ميتر" المعنى بتسجيل حالات كورونا حول العالم، وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالعالم إلى 64 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، وتعافى منها نحو 45 مليونا وتخطى حالات الوفيات 1.5 مليون، بعد مرور عام على بدء انتشار الوباء. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة بنحو أكثر من 14 مليون إصابة، تلاها الهند بواقع 9.4 مليون، ثم البرازيل بعدد 6.3 مليون، أما روسيا فحلت رابعا بواقع 2.3 مليون، ثم فرنسا التى حلت فى المركز الخامس بعدد 2.2 مليون إصابة.

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