شكرا لقرائتكم خبر عن حكم فريد من نوعه.. "البشعة" تتسبب فى حبس 4 أشخاص حرقوا لسان عاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، بحبس 4 أشخاص شهر مع الشغل، حيث أجبروا عاملين على استخدام "البِشّعَة" طريقة لكشف الكذب، لبيان حقيقة سرقتهما هواتف محمول، ما أدى لإصابتهما بحروق في الفم، حيث صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى ومحمد رضا، وأمانة سر أسامى فتحى وعمرو فتحى.

تعود أحداث الواقعة، عندما اكتشف صاحب شركة اختفاء هواتف محمول من مقر الشركة بمدينة بدر، فاشتبه في عاملين بالشركة، وبمواجهتهما أنكرا صلتهما بالواقعة، فاتفق صاحب الشركة معهما على التوجه إلى مكان يقوم باختبار بيان كذبهما أو صدقهما، وهو ما يعرف بـ "البِشّعَة" قطعة معدنية أشبه بـ"الملعقة" الضخمة تم وضعها على نار ملتهبة حتى يصبح لونها مثل الجمر، ووضعت على لسان المجنى عليهما، ما أدى لإصابتهما بحروق في اللسان.

تم نقل المجنى عليهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.