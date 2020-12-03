شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لنوة وغرق بعض المدن خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت هيئة الأرصاد الجوية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أن الأرصاد تحذر من نوة قادمة وغرق بعض المدن.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن حالة الاستقرار مستمرة حتى إشعار آخر، وأنه يتم إجراء تحديثات خرائط الطقس أول بأول.

ويشهد اليوم الخميس، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق السلوم ومطروح والإسكندرية.