شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: خلال 6 شهور يستطيع الفلاح رى أرضه وهو فى منزله بالموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه سوف يتم وضع مجسات داخل الأرض خلال ستة أشهر لقياس نسبة الرطوبة ومتابعته عن طريق القمر الصناعى داخل الأرض، وسوف يتم إرسال رسالة على الموبيل لإبلاغ الفلاح بإمكانية الرى أو الانتظار على حسب النسبة الموجودة داخل الأرض، وسوف يتمكن الفلاح من تشغيل الرى عن طريق الموبيل وهو جالس فى البيت.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة الدقهلية للاطلاع على تجربة الرى بالتنقيط لأحد الفلاحين، وذلك بمرافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، ووكيل وزارة الرى بالدقهلية، وعدد من التنفيذيين.

واستمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إلى أحد الفلاحين بناحية مركز السنبلاوين عن تجربته واستخدام طريقة الرى بالتنقيط خلال زراعته للمحاصيل الزراعية، واثنى على التجربة، والنتائج التى ظهرت من خلالها مثل انخفاض تكلفة الأرض الزراعية من الأسمدة وتوفير فى الأيدى العاملة، وجودة المنتج وتقليل الهدر من المياه.

وأشار الوزير إلى أن وقت الحصاد سوف يتم عمل مؤتمر داخل الأرض كى يرى جميع الفلاحين التجربة ،ونجاحها، لمن يريد أن يشاهد بنفسه لكى يطبق التجربة، فتقليل السماد من 8 شكائر إلى اثنين فقط فهو يصب فى مصلحة الفلاح حيث أن سعر الشيكارة 180 جنيه الان، بالإضافة إلى توفير 700 جنيه مصاريف عمالة فى اليوم، وأن أى طريقة تستخدم فى الرى الحديث يوفر كثير للفلاح ويرفع العائد له.

وقال الحاج مجدى صاحب التجربة، أنه قام باستخدام الرى بالتنقيط، عن طريق الخراطيم، وهو ما وفر كثيرا فى التكلفة والمجهود حيث قلل استخدام الأسمدة من 15 شيكارة إلى 6 فقط ، واضاف بأن تبطين الترع ساعدة كثيرا فى حل العديد من المشاكل.