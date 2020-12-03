شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية خلال الـ48 ساعة مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 إلى السبت 5 ديسمبر 2020:-

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خرائط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة كما يلى:

- اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الإسكندرية مطروح- السلوم )

- يوم غد الجمعة 4 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الإسكندرية مطروح- السلوم)

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

ويشهد اليوم الخميس، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.