الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية خلال الـ48 ساعة مقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 إلى السبت 5 ديسمبر 2020:-
وينشر ”الخليج 365” لقرائه خرائط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة كما يلى:
- اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الإسكندرية مطروح- السلوم )
- يوم غد الجمعة 4 ديسمبر 2020:
السواحل الشمالية أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الإسكندرية مطروح- السلوم)
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
ويشهد اليوم الخميس، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
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