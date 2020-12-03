الرئيس السيسى يؤكد التطلع لتطوير التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة مع اليونان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وزير الدفاع اليونانى، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التطلع لتطوير التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيداً فى هذا الإطار بالمستوى الذى وصل له هذا التعاون فى المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، والذى تجسد مؤخراً فى التدريب العسكرى الثلاثى المشترك (ميدوزا -10) الجارى تنفيذه حالياً بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية.

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