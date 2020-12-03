ضبط مالك مخزن بحوزته 34 ألف عبوة سلع غذائية فاسدة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (مالك مخزن لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية وغير الغذائية "بدون تراخيص") بمحافظة القليوبية، بحوزته (34,120 عبوة سلع غذائية وغير غذائية "شاي – خل طعام – بن – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية - معسل" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة "منتج نهائي" – 180 كيلو جرام "شايى وتبغ خام" – بدون مستندات ومجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج – 4500 عبوة كرتونية فارغة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة لوازم التعبئة – 750 كيلو جرام بندارول "مزورة") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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