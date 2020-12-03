"سطو على المدقات".. ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإكراه بداخلها مبلغ مالي، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (مالك مزرعة دواجن كائنة بدائرة المركز) أنه عقب قيامه ببيع كمية من الدواجن واستقلاله سيارة ملاكي وبرفقته عامل بالمزرعة وسيرهما بإحدى المدقات استوقفهما مجهولان وقاما بدفعهما خارج السيارة واستوليا على السيارة وفرا هاربان بها وبداخلها (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلان "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (سيارة المجني عليه- مبلغ مالي من المبلغ المستولى عليه) وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.