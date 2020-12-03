أخفتها داخل حفار.. شرطة موانئ بورسعيد تحبط تهريب 34 ألف عبوة مستحضرات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها وجهودها المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع خالصة الرسوم الجمركية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، اعتزام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد) باستيراد حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد مشمولها (أجزاء حفار) وإخفاء كميات كبيرة من مادة (الكولاجين) المستخدمة في مستحضرات التجميل، مخبأة داخل مخازن سرية بمشمول الحاوية الأصلي بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

بتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش الحاوية المُشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط 34 ألفًا 318 عبوة كريمات كولاجين للشعر والوجه مخبأة داخل مخازن سرية بـ"أجزاء الحفار"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.