بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.. الداخلية تُجرى جراحة تكميلية لوالد طفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

بالتنسيق بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج، اتخذ قطاع الخدمات الطبية كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة من محافظة سوهاج (مصابة بورم نادر بالرقبة).

استُقبلت الطفلة بمقر (قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية)، وعرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وكذا صرف العلاج الطبي اللازم لحالتها مجاناً دون تحمل أهليتها ثمة نفقات، واستقبال والد الطفلة بإحدى مستشفيات الشرطة وإجراء عملية جراحية عبارة عن (تفتيت حصوات بالكلى) استجابةً إلى التماس أسرة الطفلة بمساعدته في إجراء العملية داخل مستشفى الشرطة، فقد قام قطاع الخدمات الطبية باستقبال والد الطفلة لإجراء عملية جراحية تكميلية، حيث تم إجراء العملية الجراحية وحجزه لتلقي العلاج اللازم.

ولاقى ذلك استحسان أهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية للطفلة ووالدها