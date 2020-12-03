القومي للمرأة يطلق أول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة عن إطلاقه لأول ترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأحد أهم القوانين التي أنصفت المرأة ذات الإعاقة وضمنت لها العديد من الحقوق وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الخميس 3 ديسمبر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن إطلاق المجلس لأول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللغة الإنجليزية يأتي في إطار حرص المجلس على إهداء هذا التشريع المصري المنصف بشكل كبير لحقوق النساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كل الدول والهيئات والمنظمات وجميع المهتمين بحقوق المرأة بشكل عام وحقوق المرأة ذات الإعاقة بشكل خاص من الناطقين بالإنجليزية لكى يطلعوا على ما أنجزته مصر تشريعيًا في سبيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وأن يضعوه نصب أعينهم وهم يشرعون لنيل النساء والفتيات ذات الإعاقة حقوقهن في بلدانهم

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن قومي المرأة وهو يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الخميس بإطلاق ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللغة الإنجليزية يقدم التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للمرأة المصرية وفى القلب منها المرأة ذات الإعاقة كما يقدم المجلس التهنئة إلى كل امرأة وفتاة ذات إعاقة في ربوع مصر وإلى كل أب أو زوج أو ابن أو أخ لفتاة أو امرأة ذات إعاقة ولكل الأشخاص ذوي الإعاقة ولكل الشعب المصري بهذه المناسبة.

من جانبها أكدت عضوة المجلس النائبة الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة أن قومي المرأة باحتفاله باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إطلاقه أول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإنجليزية يؤكد على دوره الهام في دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مصر وضربه نموذجا مصريا رائدا للكيانات الرسمية المصرية في دمج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في هيكل عمل المجلس بما يدعم قضاياهن ويمكنهن من نيل حقوقهن فقد كان المجلس رائدا بتعيين السيد الرئيس عضوة من أعضائه لسيدة ذات إعاقة وسار المجلس على هذا النهج ليستحدث لجنه من لجانه للدفاع عن قضايا هذه الشريحة وهى لجنة المرأة ذات الإعاقة كما يستكمل دوره في دمج النساء والفتيات ذات الإعاقة في هياكل عمل المجلس بالمحافظات بتخصيص مقعد في كل فرع من فروع المجلس بالمحافظات المختلفة لفتاة أو سيدة ذات إعاقة وليثمر كل هذا الجهد نتائج جيدة جدا في العمل على نيل المرأة ذات الإعاقة المزيد من حقوقها في المجالات المختلفة.