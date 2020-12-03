شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الحد من حرق قش الأرز ليس الحل الوحيد للسيطرة على السحابة السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه لم يكن الحد من حرق قش الأرز هو المحور الوحيد للسيطرة على السحابة السوداء، فالسيطرة على عوادم المركبات تمثل محورا هاما أيضا، حيث تم تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال منظومة مواجهة السحابة السوداء للتقليل قدر الإمكان من الإنبعاثات الملوثة؛ فتم تنفيذ ٢٥٠ حملة لفحص عوادم السيارات، تضمنت فحص أكثر من ١٧ ألف مركبة ،جاءت نسبة السيارات المخالفة ١٩٪، بالإضافة إلى فحص أكثر من ٢٣٠٠ أتوبيس نقل عام. وايضا السيطرة بشكل يومى على المقالب العشوائية.

كما قامت فرق التفتيش بوزارة البيئة بالتفتيش على ٦٣٧٩ منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تم التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى وأسفرت الحملات عن وجود ٩١ منشأة بها مخالفات. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها. واضافت فؤاد بأنه خلال تلك الفترة كان هناك ثبات لملوثات الهواء لمده 77 ساعة وكان هناك شفافية في تعريف المواطن بحالة الجو من خلال مواقع التوصل الاجتماعى والموقع الرسمى لوزارة البيئة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة اعلاميا «بالسحابة السوداء».