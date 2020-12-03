شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القليوبية» يبحث نقل وتعديل المرافق المتعارضة مع «توسعة الدائري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، الخميس، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عددًا من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية.

كما ناقش الاجتماع، سرعة الاانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذها، مشددا على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.

كما ناقش رئيس الشركة، الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الاانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.

وأكد «مجاهد» على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة في الأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.

وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة، خلال الاجتماع، خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد ااستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الشركة ورؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة في الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.