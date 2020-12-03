رئيس «مياه القليوبية» يبحث نقل وتعديل المرافق المتعارضة مع «توسعة الدائري»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، الخميس، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عددًا من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية.
كما ناقش الاجتماع، سرعة الاانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذها، مشددا على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.
كما ناقش رئيس الشركة، الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الاانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
وأكد «مجاهد» على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة في الأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.
وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة، خلال الاجتماع، خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد ااستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ووجه رئيس الشركة ورؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة في الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.
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