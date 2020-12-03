شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الوفد الكنسي السويسري المسؤول عن «عيد القيامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، الوفد الكنسي السويسري الذي يقوم بالإعداد لاحتفالات عيد القيامة لعام ٢٠٣٣، والذي يوافق مرور ألفي سنة على قيامة السيد المسيح، حيث سيقام احتفال عالمي تشترك فيه جميع كنائس العالم. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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