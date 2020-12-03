شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: وفرنا للدولة 2.24 مليار جنيه تكلفة «حرق قش الأرز» هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، ارتفاع نسبة التجميع الكلية للقش إلى ٩٩٪، تمثل تجميعات الأهالي منها ٧٣٪، والتي تمت دون تقديم دعم مادى من الحكومة للمزارع، واستطاع المزارع تحويل قش الأرز إلى سلعة ذات قيمة، مشيرة إلى حرص المزارعين على جمع القش وكبسه وتدويره بدلًا من حرقه، وانخفاض عدد محاضر حرق قش الأرز إلى ٥٤٠ محضرًا هذا العام.

وقالت «فؤاد» خلال احتفالية وزارة البيئة، الخميس، لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة إعلاميًا «بالسحابة السوداء»، إن نسبة الشكاوى انخفضت هذا العام إلى 287 شكوى، والتي تم التعامل معها وإزالتها في الحال، مرجعة ذلك إلى الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين.

وأوضحت أن «استمرار نجاحنا في السيطرة على السحابة السوداء أدى إلى تجنب انتشار 225 ألف طن من ملوثات في الهواء، وأدى أيضًا إلى نجاح جهود الحكومة المصرية في المواجهة إلى خفض التكلفة المجتمعية المخاطر الصحية بما يقدر بحوالى 2.24 مليار جنيه».

حضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.