شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في تركيب طبقات عازلة لأعمدة الكهرباء بسوهاج للحماية من الصعق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن البدء في أعمال تركيب طبقة عازلة لأعمدة الكهرباء بالشوارع للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال من حوادث الصعق الكهربائي، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الطبقة العازلة لأعمدة الكهرباء بشوارع حي شرق وحي غرب مدينة سوهاج، على أن يتم تعميم الفكرة على مستوى المحافظة قريبا.
ورحب أهالى المحافظة بالخطوة التي أنخذتها المحافظة، مؤكدين لــ«المصرى اليوم» أنها ستساهم بشكل كبير في الحفاظ على أمن وسلامة المارة، وبخاصة الأطفال، وتحديدا الأطفال بلا مأوى الذين يسكنون الشوارع وكثيرا ما يعبثون في أعمدة الكهرباء.
وقام الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، يرافقه عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض، رئيس حي شرق مدينة سوهاج، بتفقد الأعمدة التي تم عزلها بحي شرق مدينة سوهاج، لافتا إلى الإنتهاء من عزل عدد من الأعمدة بمحيط جامعة سوهاج، وبداية شارع الجمهورية، وشارع رئاسة حي غرب مدينة سوهاج .
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