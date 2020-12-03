شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات جديدة للطائفةِ الإنجيليةِ بمِصْر بشأن تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الطائفة الإنجيلية إنها تتابع عن كثب ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.

و اجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني، اليوم الخميس، وقرروا :

1- استمرار العبادة بالكنائس بحضور ٢٥% من مساحة الكنيسة لكافة الاجتماعات والمناسبات.

2- التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

3- ما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور عن ٢٥% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات).

4- ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضور على ٢٥% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أي تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح.

5- تعليق جميع الزيارات الرعوية.

6- يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت ١٩ ديسمبر الجاري لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع والاطلاع على كافة التقارير.