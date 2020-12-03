شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتفادي مخاطر استخدام الدفايات الكهربائية خلال فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من التوصيات لحماية المواطنين من خطر حدوث حريق بسبب استخدام الدفايات خلال فصل الشتاء.

وجاءت النصائح كالتالي:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث الخزانات – الطاولات القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.