- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يزور كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح والان مع تفاصيل الخبر
تضمنت الزيارة جولة في الكنيسة بصحبة القمص ويصا حفظي لشرح تاريخ الكنيسة الذي يعود لمئات السنوات بالإضافة إلي اقتراح مشروع قانون لترميم لدور العبادة الأثرية، ووعد أعضاء التنسيقية بدراسة الأمر عن طريق المركز البحثي للتنسيقية، و أشاد ويصا خلال الزيارة باهتمام ووعي أعضاء التنسيقية متفائلا بمرحلة جديدة في السياسة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يزور كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.