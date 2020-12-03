وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يزور كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم وفد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارة إلى كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدير بمنيا القمح، وذلك في إطار جولات أعضاء التنسيقية للاستماع إلى مشاكل المواطنين ومناقشتهم والتواصل المباشر معهم على أرض الواقع، حيث تضمن اللقاء مقابلة أبونا ويصا حفظي راعي الكنيسة. وضم الوفد كلا من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ، إيمان الألفي،محمود بدر، وأحمد زيدان، ومارسيل سمير من اعضاء مجلس النواب. تضمنت الزيارة جولة في الكنيسة بصحبة القمص ويصا حفظي لشرح تاريخ الكنيسة الذي يعود لمئات السنوات بالإضافة إلي اقتراح مشروع قانون لترميم لدور العبادة الأثرية، ووعد أعضاء التنسيقية بدراسة الأمر عن طريق المركز البحثي للتنسيقية، و أشاد ويصا خلال الزيارة باهتمام ووعي أعضاء التنسيقية متفائلا بمرحلة جديدة في السياسة المصرية.

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