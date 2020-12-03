شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 100 مليون شخص فى إقليم شرق المتوسط يعانون من أحد أشكال الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم الخميس، باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة والذى يحل كل عام يوم 3 ديسمبر، وخصصت الأمم المتحدة اليوم منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق فى المجتمع.



100 مليون معاق فى شرق المتوسط

وذكر المكتب الإقليمى للصحة العالمية فى شرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر من خلال انفوجراف: "اليوم هو اليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة، يزيد عن 100 مليون شخص فى إقليم شرق المتوسط يعانون من أحد أشكال الإعاقة يجب على الحكومات ومُقدِّمى الخَدَمات:ضمان عدم ترك هؤلاء الأشخاص خلف الرَّكْب معاملتهم باحترام وكرامة ودون تمييز".



الحكومات لابد أن توفر الاختبارات وخدمات مرضى كورونا لذوى الاحتياجات

وأضاف:" يجب على الحكومات: ضمان أن تكون جميع المرافق الصحية التى تقدم اختبارات وخدمات مرض كوفيد 19 متاحة للجميع إشراك ذوي الإعاقة وممثلين عنهم فى التخطيط لمرض كوفيد-19 ضمان أن تشمل خطط التعويض المالى ذات الصلة بمرض كوفيد-19 الأشخاص ذوى الإعاقة".





وتشير تقديرات المنظمة إلى معاناة أكثر من مليار شخص أى حوالى 15% من سكان العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة وسط توقعات بارتفاع الأعداد أن نظراً إلى شيخوخة السكان وزيادة معدلات انتشار الأمراض غير السارية.