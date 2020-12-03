شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القليوبية يناقش نقل وتعديل المرافق المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الإنتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.

وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الإنتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر، وفى السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.

وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد إستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .

ووجه مجاهد روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.