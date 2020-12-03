محافظ الجيزة يتفقد حديقة النيل بمنشأة القناطر بعد تطويرها ويتابع رصف طريق أبو غالب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حديقة النيل بمنطقة الجلاتمه بمركز ومدينة منشأة القناطر، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وتجهيزها من خلال وزارة الموارد المائية والرى كمتنزه للمواطنين والتى تتميز بموقع استراتيجي كونها مطلة علي النيل . وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير شملت زيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة وصيانتها وتركيب أسوار حديدية جديدة وتزين الممشى السياحى داخل الحديقة وزراعة العديد من أشجار الزينة الإضافية التى تصفى لمسة جمالية على الحديقة. وأكد راشد أنه جارى التنسيق مع وزارة الرى لدراسة مدى أمكانية أستغلال قطعة أرض فضاء لتجهيزها كساحة أنتظار وأكشاك حضارية لخدمة المترددين على الحديقة. وخلال الجولة وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة رد الشئ لإصله بطريق المناشي لما يشهده الطريق من كثافات مرورية عالية كأحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية للمركز حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين. كما تابع راشد أعمال رصف طريق محطة ومدخل أبو غالب بمنشأة القناطر والجارى تطويره ورصفه بطول 2 كم وبعرض 7 م حيث تم وضع الطبقة الاسفلتية الاولى وجارى استكمال الأعمال. رافق المحافظ خلال الجولة أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم جهاز شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس أحمد هجرس، مدير إدارة نظم المعلومات بشركة الكهرباء ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر. ويذكر أن الجوله التى قام بها محافظ الجيزة شملت تفقد نسب تنفيذ الاعمال بمشروعات مياه الشرب بأوسيم ومنشأة القناطر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون جنية وذلك للوقوف على ما تم انجازة و الجدول الزمنى المحدد للأعمال والتى اكد خلالها راشد انه تم اضافه 350 الف م3 مياه خلال العاميين الماضيين بتكلفة حوالى 3 مليار جنية وذلك من خلال التعاون المثمر مع وزارة الاسكان حيث تم تنفيذ مشروعات جديدة وتوسعات لمحطات مياه ساهمت بشكل ملحوظ فى مواجهة مشكله الانقطاعات بعددا من القطاعات حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي من محطة مياه جزيرة الدهب وتوسعات محطات مياه اطفيح و الصف العياط و الحوامدية و امبابه.

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