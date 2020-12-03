شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد إجراءات الإصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر تأمين القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الإصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة من كل الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة على كل الإتجاهات الاستراتيجية.

وأدار حوارًا مع القوات المصطفة من الضباط وضباط الصف والجنود بدأه بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المس، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لهم على ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الأمن القومى المصرى من إتجاه الغرب، ثم إستمع لآرائهم واستفساراتهم نحو ما يدور في أذهانهم تجاه القضايا المختلفة على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

أعقب ذلك القيام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البرى، ونقاط الإرتكاز الأمنى لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب، مشيداً بالجاهزية والإستعداد القتالى العالى الذي يتمتع به عناصر تأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربي.

وشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود «بدر- 6» بالرماية بالذخيرة الحية الذي نفذته أحد وحدات الإتجاه الإستراتيجى الغربى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التي بنى عليها المشروع ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية، ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وقد ظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقدرة عالية على المناورة ودقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.