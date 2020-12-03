شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تصدر 5 قرارات بشأن عقار محرم بك المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقع انهيار عقار محرم بك ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض وأمر المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بتشكيل لجنة هندسية من «الحى» لمعاينة العقار المنهار ووضع تقرير يبين سبب الإنهيار، والتحفظ على ملف العقار بالحي وإحضاره للنيابة العامة وبيان صدور قرارات بشأنه من عدمه، واستدعاء مسئولى الحى لسؤالهم وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. فيما صرح المحامى العام بدفن جثث الضحايا.

وكانت التحقيقات قد توصلت إلى سابقة صدور 3 قرارات ترميم للعقار رقم 16 شارع الفردوس منذ عام 2000 ولم تنفذ.

كان اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا مساء امس من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك.

انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك رفقة قوات من الحماية المدنية بمعداتها. وتم الدفع بعدد ٤ سيارات اسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن عقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، تسكنه أسرتان وأسفر الانهيار عن مقتل 6 أشخاص جميعهم من سكان العقار وهم :«سمية محمد مصطفى عبدالمجيد» 64 سنة، بسنت محمود، 20 سنة، وأحمد مجدي النمر، 28 سنة، ومجدي النمر، 65 سنة، ومحمود أحمد عبدالعزيز، 63 سنة، وهايدى محمد عليوة، 22 سنة.

آثار دمار انهيار العقار المنهار بمحطة مصر بالإسكندرية

آثار دمار انهيار العقار المنهار بمحطة مصر بالإسكندرية

آثار دمار انهيار العقار المنهار بمحطة مصر بالإسكندرية