شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة بالإسكندرية» ينظم ندوة عن «أسباب العنف المجتمعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالكمامات والتباعد الاجتماعي ومراعاة مسافة الامان، نظم فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر الفرع، ندوة تثقيفية، الخميس، في إطار حملة الـ١٦ يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة واستمراراً للندوات التي ينفذها الفرع، بعنوان «العنف المجتمعي.. أسبابه وعلاجه» بمشاركة 150 طالب وطالبة بمدرسة القدس الدولية.

وبدأت «الشاذلي» الندوة بطرح سؤال على الطلاب، مفاده ماذا تعرف عن مناهضة العنف ضد المرأة، وماذا تفعل إذا تعرض احد منكم للتحرش؟، وتناولت بالشرح التعريف بمعنى العنف وأشكاله مثل التحرش والتنمر والعنف الأسري وتأثيره على السلوك داخل المجتمع.

وأعلنت نتائج حملة «التاء المربوطة» ومعناها وماذا تناولت الفيديوهات الخاصه بالحملة، وتحدثت عن المرأة في حياة الجميع والتى يجب احترامها واحترام حقوقها، مضيفة أن التنمر بينهم ولو على سبيل الهزار هو خطأ كبير وله تأثير نفسي على المتنمر به، ويجب ان تكون دائما الزمالة بالمدرسة أساسها الاحترام والحفاظ على الخلق الرفيع.

وتحدثت سكينه البابلي عضو الفرع، عن حملة مناهضة العنف ضد المرأة والمقصود باليوم العالمي لمناهضة العنف وحمله الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وترمز لها باللون البرتقالى، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية محاورها الأربعة ومحور الحماية والتدخلات لدعم الناجيات من العنف.

وقال الشيخ إبراهيم عبدالستار الجمل، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، إن الإسلام كرم المرأة، ومن مظاهر تكريم المرأة في الاسلام والحث على احترامها في كل المواقف، اعتبارها الأم والأخت والزوجة والابنة، وحث الشباب على التمسك بالقيم والخلق الرفيع أصل الديانات السماوية.

بالكمامة والتباعد .. "قومى المرأة بالإسكندرية" يعلن نتائج تمكين المرأة والعنف الأسرى بمشاركة 150 طالبة فى "القدس الدولية" (صور)

بالكمامة والتباعد .. "قومى المرأة بالإسكندرية" يعلن نتائج تمكين المرأة والعنف الأسرى بمشاركة 150 طالبة فى "القدس الدولية" (صور)

بالكمامة والتباعد .. "قومى المرأة بالإسكندرية" يعلن نتائج تمكين المرأة والعنف الأسرى بمشاركة 150 طالبة فى "القدس الدولية" (صور)

بالكمامة والتباعد .. "قومى المرأة بالإسكندرية" يعلن نتائج تمكين المرأة والعنف الأسرى بمشاركة 150 طالبة فى "القدس الدولية" (صور)